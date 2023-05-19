Министр спорта Мали о санкциях в отношении России: «Спорт должен быть аполитичным и нейтральным, должен преодолевать все конфликты»

Министр по делам молодежи и спорта Мали высказался о санкциях в отношении российских атлетов.

Мусса Аг Аттахер выступил в Казани на международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир».

«Спорт должен быть аполитичным и нейтральным, он должен преодолевать все конфликты, объединять все народы.

К сожалению, в реальности это не всегда бывает так, хотя спортивные инстанции говорят о четком разделении спорта и политики. Однако не все принимаемые решения соответствуют этому принципу.

Как доказательство – ситуация, касающаяся спортсменов из России и некоторых мусульманских стран.

Когда эти страны исключаются из соревнований, это является подтверждением того, что учитываются политические и идеологические причины», – сказал министр.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?