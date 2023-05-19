Министр спорта Мали о санкциях в отношении России: «Спорт должен быть аполитичным и нейтральным, должен преодолевать все конфликты»

Теги Политика Легкая атлетика

Министр по делам молодежи и спорта Мали высказался о санкциях в отношении российских атлетов.

Мусса Аг Аттахер выступил в Казани на международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир». 

«Спорт должен быть аполитичным и нейтральным, он должен преодолевать все конфликты, объединять все народы.

К сожалению, в реальности это не всегда бывает так, хотя спортивные инстанции говорят о четком разделении спорта и политики. Однако не все принимаемые решения соответствуют этому принципу.

Как доказательство – ситуация, касающаяся спортсменов из России и некоторых мусульманских стран.

Когда эти страны исключаются из соревнований, это является подтверждением того, что учитываются политические и идеологические причины», – сказал министр. 

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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16 комментариев

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Костя Кот
оп, дружественные страны подтягиваются
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Kasztelan
А как насчёт того, чтобы спортсмены были аполитичными и нейтральными?
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Светитель
Ответ Mira Val
Ждем мнение Земеде Текле из Эритреи.
А почему бы не послушать мнение из Эритреи. там что не люди живут
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Регион-36
Даже не понял поначалу - Мали это фамилия, или страна ?
Страна.. между Мавританией и Алжиром.. берберы, река Нигер, баобабы, муха цеце, военные перевороты, повстанцы-туареги..
Очень ценное мнение, в плане спорта )
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Max Bochkov
Сказал министр спорта Мали, доедая министра спорта России...
А что там слышно про Намибию? С ними уже подружились? Очень хочется увидеть в новостях мнение дружественного депутата из намибийского парламента от партии СВАПО по имени Адольф Гитлер Уумуна...)
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Антон Чугунов
Индонезия так не думает..
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Viks
Мнение министра спорта Мали и Сомали очень важно для нас!
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Vazuza
Аттахер плохого не скажет
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Mira Val
Ждем мнение Земеде Текле из Эритреи.
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AaA
Ну, если, прости Господи, Мусса Аг Аттахер (только через копир освоил) сказал, значит так и есть. Уж он то не сбрешет.
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Dikki Shelton
Спорт никому ничего не должен. Хватит лицемерить 👎
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maripous
Спорт уже давно управляется политикой.
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Ilya Kurepa
новые лица на спорт.ру - опять таки "свежие" мысли
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Максим Медов
Ответ Светитель
А почему бы не послушать мнение из Эритреи. там что не люди живут
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Светитель
Ответ Максим Медов
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