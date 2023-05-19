Министр спорта Мали о санкциях в отношении России: «Спорт должен быть аполитичным и нейтральным, должен преодолевать все конфликты»
Министр по делам молодежи и спорта Мали высказался о санкциях в отношении российских атлетов.
Мусса Аг Аттахер выступил в Казани на международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир».
«Спорт должен быть аполитичным и нейтральным, он должен преодолевать все конфликты, объединять все народы.
К сожалению, в реальности это не всегда бывает так, хотя спортивные инстанции говорят о четком разделении спорта и политики. Однако не все принимаемые решения соответствуют этому принципу.
Как доказательство – ситуация, касающаяся спортсменов из России и некоторых мусульманских стран.
Когда эти страны исключаются из соревнований, это является подтверждением того, что учитываются политические и идеологические причины», – сказал министр.
Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
Страна.. между Мавританией и Алжиром.. берберы, река Нигер, баобабы, муха цеце, военные перевороты, повстанцы-туареги..
Очень ценное мнение, в плане спорта )
А что там слышно про Намибию? С ними уже подружились? Очень хочется увидеть в новостях мнение дружественного депутата из намибийского парламента от партии СВАПО по имени Адольф Гитлер Уумуна...)