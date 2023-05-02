РУСАДА с начала 2023 года выявило 65 нарушений антидопинговых правил

Теги допинг РУСАДА ТАСС Легкая атлетика

РУСАДА выявило 65 нарушений антидопинговых правил за первые четыре месяца 2023 года.

Большинство нарушений (37) стали следствием наличия и использования запрещенных субстанций.

15 нарушений – использование запрещенной субстанции, 6 – уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи допинг-проб, 3 – нарушение порядка предоставления информации о местонахождении, 2 – фальсификация, 2 – назначение запрещенной субстанции.

За 2022 год Российское антидопинговое агентство выявило 135 нарушений антидопинговых правил. 

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