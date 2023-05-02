РУСАДА с начала 2023 года выявило 65 нарушений антидопинговых правил

РУСАДА выявило 65 нарушений антидопинговых правил за первые четыре месяца 2023 года.

Большинство нарушений (37) стали следствием наличия и использования запрещенных субстанций.

15 нарушений – использование запрещенной субстанции, 6 – уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи допинг-проб, 3 – нарушение порядка предоставления информации о местонахождении, 2 – фальсификация, 2 – назначение запрещенной субстанции.

За 2022 год Российское антидопинговое агентство выявило 135 нарушений антидопинговых правил.