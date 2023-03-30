Глава РУСАДА о словах Баха: «Ни у МОК, ни у международных федераций нет оснований сомневаться в качестве нашей программы тестирования»

Теги допинг МОК WADA Томас Бах РУСАДА Вероника Логинова Легкая атлетика

Глава РУСАДА Вероника Логинова отреагировала на заявление Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что каждый спортсмен из России и Беларуси, допущенный к соревнованиям в нейтральном статусе, будет отдельно проверяться на соблюдение антидопинговых условий. 

Также он отметил, что МОК «все еще обеспокоен ситуацией в российской антидопинговой системе». 

«Ни у МОК, ни у международных спортивных федераций нет оснований сомневаться в качестве нашей программы тестирования, все процедуры проходят при неукоснительном соблюдении требований международных стандартов.

Мы находимся в диалоге с международными федерациями по вопросам отбора допинг-проб у российских спортсменов. Оказываем необходимое содействие международным агентствам, которые осуществляют сбор проб на территории страны.

Мы максимально открыты в диалоге с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), на регулярной основе предоставляем всю необходимую информацию.

Сейчас мы абсолютно независимы в нашей операционной деятельности. Для этого предприняты все необходимые меры, в том числе положения, гарантирующие независимость, закреплены в документах, регулирующих деятельность агентства», – сказала Логинова. 

Томас Бах: «Каждого нейтрального спортсмена из России и Беларуси мы будем отдельно проверять на то, выполнили ли они антидопинговые условия»

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3 комментария

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Погладь быка
Особенно после ваших проделок с Валиевой. После которых путен и награждает логинову.
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La Gushka
Если Бах обеспокоен, то Логинова не права? ВАДА считает, что восстанавливать РУСАДА рано, Бах это слышит. А дело в медлительности депутатов думы, которые вроде недавно обсуждали как раз спорт, НО НЕ ЗАКОН о профессиональном спорте, спортивной медицине и антидопинговой деятельности...
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Elena Polkina
О, пошли оправдания. Значит прогнемся и примем условия МОК
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