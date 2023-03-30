Глава РУСАДА о словах Баха: «Ни у МОК, ни у международных федераций нет оснований сомневаться в качестве нашей программы тестирования»

Глава РУСАДА Вероника Логинова отреагировала на заявление .

Ранее Бах заявил, что каждый спортсмен из России и Беларуси, допущенный к соревнованиям в нейтральном статусе, будет отдельно проверяться на соблюдение антидопинговых условий.

Также он отметил, что «все еще обеспокоен ситуацией в российской антидопинговой системе».

«Ни у МОК, ни у международных спортивных федераций нет оснований сомневаться в качестве нашей программы тестирования, все процедуры проходят при неукоснительном соблюдении требований международных стандартов.

Мы находимся в диалоге с международными федерациями по вопросам отбора допинг-проб у российских спортсменов. Оказываем необходимое содействие международным агентствам, которые осуществляют сбор проб на территории страны.

Мы максимально открыты в диалоге с Всемирным антидопинговым агентством ( ), на регулярной основе предоставляем всю необходимую информацию.

Сейчас мы абсолютно независимы в нашей операционной деятельности. Для этого предприняты все необходимые меры, в том числе положения, гарантирующие независимость, закреплены в документах, регулирующих деятельность агентства», – сказала Логинова.

Томас Бах: «Каждого нейтрального спортсмена из России и Беларуси мы будем отдельно проверять на то, выполнили ли они антидопинговые условия»