Представитель МОК о допуске россиян: «Мы сделали спортивным федерациям предложение, и теперь они должны решить, хотят ли они следовать этим рекомендациям»

Представитель МОК Марк Адамс заявил, что допуск россиян к международным стартам зависит спортивных федераций.

«Все, что я могу сказать, так это то, что этот вопрос нужно решить своевременно, потому что рекомендации международным федерациям касаются предстоящего сезона.

Я не могу сейчас обрисовать сроки, но мы дали четко понять, как мы видим развитие ситуации. И вы должны понимать, что не от МОК зависит, кого международные федерации допустят, а кого — нет.

Мы сделали им предложение, и теперь они должны решить, хотят ли они следовать этим рекомендациям, но это должно быть оперативно, потому что речь идет о международных соревнованиях, которые уже идут», — заявил Адамс.

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