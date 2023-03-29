Представитель МОК о допуске россиян: «Мы сделали спортивным федерациям предложение, и теперь они должны решить, хотят ли они следовать этим рекомендациям»

Теги МОК Олимпийская сборная России Марк Адамс ТАСС Легкая атлетика

Представитель МОК Марк Адамс заявил, что допуск россиян к международным стартам зависит спортивных федераций.

«Все, что я могу сказать, так это то, что этот вопрос нужно решить своевременно, потому что рекомендации международным федерациям касаются предстоящего сезона.

Я не могу сейчас обрисовать сроки, но мы дали четко понять, как мы видим развитие ситуации. И вы должны понимать, что не от МОК зависит, кого международные федерации допустят, а кого — нет.

Мы сделали им предложение, и теперь они должны решить, хотят ли они следовать этим рекомендациям, но это должно быть оперативно, потому что речь идет о международных соревнованиях, которые уже идут», — заявил Адамс. 

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13 комментариев

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milan111
Ответ Kontiolahti
Страшно то, что общество в целом сейчас больше озабочено этой проблемой, а не судьбой российского гражданина Алексея Москалева и его дочери российской гражданки Марии Москалевой, а также сотнями судеб других людей, которым небезразлична Россия, жизнь других людей, мир, свобода. Этим гражданам России сломал судьбу не коллективный запад, не нато, не штаты…. им сломала жизнь Россия, их родная страна, не какие-то внешние враги. А сколько ещё таких будет… Но мы дико озабочены выступлениями на международной арене Большунова, Латыпова, Трусовой. Мы говорим о несправедливости в этом контексте… Это очень страшно.
Идиот,мы озабочены Большуновым и Ко,потому что это еще спортивный сайт,а такие,как ты,вбрасывают на спорт ресурсы,темы,не имеющие к спорту отношение,чем очень сильно бесят окружающих.Так что,давай,чухонец,проваливай отсюда на дождь фм
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Ярик01
Ответ Любитель побеждать
Это фикция. Бах сделал вид, что он за спорт, а на самом деле прекрасно понимает, что условия неприемлемы.
Для теннисистов совершенно подходят к нынешнему их статусу. Будут отказываться от этих условий?
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ARTEM STRUZHINSKY
Ответ Kontiolahti
Страшно то, что общество в целом сейчас больше озабочено этой проблемой, а не судьбой российского гражданина Алексея Москалева и его дочери российской гражданки Марии Москалевой, а также сотнями судеб других людей, которым небезразлична Россия, жизнь других людей, мир, свобода. Этим гражданам России сломал судьбу не коллективный запад, не нато, не штаты…. им сломала жизнь Россия, их родная страна, не какие-то внешние враги. А сколько ещё таких будет… Но мы дико озабочены выступлениями на международной арене Большунова, Латыпова, Трусовой. Мы говорим о несправедливости в этом контексте… Это очень страшно.
Так это вроде спортивный сайт. Тут в основном и должно быть про Большунова и тд
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bevooch
Ответ Kontiolahti
Страшно то, что общество в целом сейчас больше озабочено этой проблемой, а не судьбой российского гражданина Алексея Москалева и его дочери российской гражданки Марии Москалевой, а также сотнями судеб других людей, которым небезразлична Россия, жизнь других людей, мир, свобода. Этим гражданам России сломал судьбу не коллективный запад, не нато, не штаты…. им сломала жизнь Россия, их родная страна, не какие-то внешние враги. А сколько ещё таких будет… Но мы дико озабочены выступлениями на международной арене Большунова, Латыпова, Трусовой. Мы говорим о несправедливости в этом контексте… Это очень страшно.
Если эти люди на секунду отвлекутся от внешних врагов и обратят взор на внутренние проблемы и их источники, то им станет просто невыносимо страшно. Они гонят от себя эти мысли, и искренне верят, что Байден на их города поскидывал грязные бомбы этой весной. Ну и так далее.
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bevooch
Ответ muslim1978
Так мы и сидим)))
🤝🤝🤝
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muslim1978
Ответ bevooch
Вам не нужен - вы и сидите дома.
Так мы и сидим)))
+1
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Kontiolahti
Страшно то, что общество в целом сейчас больше озабочено этой проблемой, а не судьбой российского гражданина Алексея Москалева и его дочери российской гражданки Марии Москалевой, а также сотнями судеб других людей, которым небезразлична Россия, жизнь других людей, мир, свобода. Этим гражданам России сломал судьбу не коллективный запад, не нато, не штаты…. им сломала жизнь Россия, их родная страна, не какие-то внешние враги. А сколько ещё таких будет…
Но мы дико озабочены выступлениями на международной арене Большунова, Латыпова, Трусовой. Мы говорим о несправедливости в этом контексте…
Это очень страшно.
+19
-12
+7
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bevooch
Какой плохой однополярный англосаксонский МОК! Нужно ускоренно сделать мир многополярным и в нем создать свой аполитичный МОК! И допускать туда только дружественные страны, а недружественные не допускать! Чтобы к спорту политику не примешивали!
+2
-6
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bevooch
Ответ muslim1978
Такой спорт нам не нужен!!!
Вам не нужен - вы и сидите дома.
+9
-8
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Любитель побеждать
Это фикция. Бах сделал вид, что он за спорт, а на самом деле прекрасно понимает, что условия неприемлемы.
+6
-4
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eshkun13
В топку олимпийское движение и весь мировой спорт. Пора переключать свое внимание и свободное время на более значимые для себя и интересные занятия.

Всем удачи.
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Матвей Суицидин
Короче, МОК сказал, разбирайтесь сами. Снял с себя ответственность. Значит, что особо ничего не изменится, в федерациях, где преобладает Азия, наши будут худо-бедно выступать, а там где правят европейцы и американцы, будем сидеть дома. Коммерческие виды спорта вроде тенниса не в счет.
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muslim1978
Такой спорт нам не нужен!!!
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