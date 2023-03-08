World Athletics намерена увеличить число женщин в совете до 40% и обязательно назначать женщину вице-президентом

Теги World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Легкая атлетика

World Athletics намерена увеличить число женщин в совете до 40%.

Также организация намерена обязательно назначать женщину вице-президентом.

С таким заявлением выступил глава WA Сабастьян Коу в честь Международного женского дня.

«Я безмерно горжусь тем, что World Athletics снова лидирует в обеспечении гендерного равенства в спорт. Это была важная часть реформ, которые мы ввели в 2016 году.

В современном мире недостаточно предоставить равные возможности, мы должны обеспечить равенство.

Чтобы добиться истинного равенства в нашем виде спорта, важно, чтобы мы предлагали нашим спортсменкам, администраторам и официальным лицам инструменты и среду, которые им необходимы для продолжения карьеры на всех уровнях легкой атлетики.

Будь то путем установления квот для женщин в нашем Совете или предоставление более гибких возможностей для обучения и развития, которые лучше соответствуют обязательствам женщин – мы полностью привержены тому, чтобы сделать наш спорт справедливым и представительным для всех», – сказал Коу.

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1 комментарий

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Dinamik1
Правильно сначало женщин потом негров потом педиков и закончим из дурки.А настоящим мужикам места нет.
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