World Athletics намерена увеличить число женщин в совете до 40% и обязательно назначать женщину вице-президентом

намерена увеличить число женщин в совете до 40%.

Также организация намерена обязательно назначать женщину вице-президентом.

С таким заявлением выступил глава WA Сабастьян Коу в честь Международного женского дня.

«Я безмерно горжусь тем, что World Athletics снова лидирует в обеспечении гендерного равенства в спорт. Это была важная часть реформ, которые мы ввели в 2016 году.

В современном мире недостаточно предоставить равные возможности, мы должны обеспечить равенство.

Чтобы добиться истинного равенства в нашем виде спорта, важно, чтобы мы предлагали нашим спортсменкам, администраторам и официальным лицам инструменты и среду, которые им необходимы для продолжения карьеры на всех уровнях легкой атлетики.

Будь то путем установления квот для женщин в нашем Совете или предоставление более гибких возможностей для обучения и развития, которые лучше соответствуют обязательствам женщин – мы полностью привержены тому, чтобы сделать наш спорт справедливым и представительным для всех», – сказал Коу.