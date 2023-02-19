Фемке Бол установила мировой рекорд в беге на 400 м в помещении. Предыдущий держался 40 лет

Нидерландская легкоатлетка Фемке Бол установила мировой рекорд в беге на 400 м в помещении.

На зимнем чемпионате Нидерландов спортсменка пробежала дистанцию за 49,26 секунды. Она побила рекорд Ярмилы Кратохвиловой из Чехословакии (49,59), который был установлен 7 марта 1982 года.

Бол – бронзовый призер Олимпиады-2020 в беге на 400 м с барьерами и серебряный призер ЧМ-2022 в той же дисциплине.