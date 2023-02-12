«Спортсмены и граждане России, не поддерживающие решение президента, не должны представлять страну». Привалова о возможных критериях допуска к Олимпиаде

Первый вице-президент Вcероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала идею о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в составе «сборной беженцев».

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предположил, что выступить на Играх могли бы российские спортсмены, которые являются диссидентами по отношению к политике своих властей.

«Спортсмены и любой гражданин России, которые не поддерживают решение президента [Владимира Путина], не должны представлять страну.

Я думаю, что те, кто не поддерживает [спецоперацию на Украине], уже уехали. А те, кто остаются, поддерживают ее», – цитирует Привалову Reuters.

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