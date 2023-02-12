«Спортсмены и граждане России, не поддерживающие решение президента, не должны представлять страну». Привалова о возможных критериях допуска к Олимпиаде
Первый вице-президент Вcероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала идею о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в составе «сборной беженцев».
Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предположил, что выступить на Играх могли бы российские спортсмены, которые являются диссидентами по отношению к политике своих властей.
«Спортсмены и любой гражданин России, которые не поддерживают решение президента [Владимира Путина], не должны представлять страну.
Я думаю, что те, кто не поддерживает [спецоперацию на Украине], уже уехали. А те, кто остаются, поддерживают ее», – цитирует Привалову Reuters.
МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?
И ту и другую крайность адекватные люди не поддерживают.
то есть получается, что немцы, которые не поддерживают отправку танков на украину тоже не должны ехать на олимпиаду
Ты когда новый профиль создаёшь, подписки отменяй хотя бы, а то видно, что мультиаккаунтинг
Я вам даже больше скажу… Сам Лавров уезжал в другие страны!
Вам такого и не снилось
Получается, что спасатели, которые полетели в Сирию и Турцию спасать людей не поддерживают СВО? Они же уехали…
Когда Путин уйдет насовсем (а он уйдет, не бойтесь, люди не вечны), страна изменится и сильно, так что ваш пессимизм напрасен. Верьте в свою страну)
Ахаххаха, его нанимает Олигархат, который не меняется стрлетиями))))) Так что со сменой президента в тех же штатах не меняется ничего
Свет дали?
Так что эти люди непосредственно влияют на мою жизнь и жизни миллиардов во всему миру. Спроси у Иранцев, Иракцев, Вьетнамцев, Европейцев и т.д.
Или всё-таки можно сказать, что бойня с Украиной-чудовищная ошибка и президенту пора ответить?
----------------------------
Весьма спорное утверждение.
Сколько там без Путина Россия (не СССР) жила? 9 лет.
А с Путиным уже 23 года (ну эту псевдорокировку с Димоном на 4 года, мы в расчёт брать не будем).
Так как бы горько это не звучало, но это Путинская Россия по сути. И нет, даже если его сместят или он сам уйдёт по естественным причинам, знамя управления страной подхватят люди которые будут являться выходцами из его же системы плоть от плоти. То есть глобально ничего не поменяется, боюсь даже в ближайшие лет 20.
А дальше вообще всё как тумане.
Вариант с КНДР 2.0, вполне реален.