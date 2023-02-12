«Спортсмены и граждане России, не поддерживающие решение президента, не должны представлять страну». Привалова о возможных критериях допуска к Олимпиаде

Теги Владимир Путин Ирина Привалова Олимпийская сборная России ВФЛА Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Первый вице-президент Вcероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала идею о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в составе «сборной беженцев».

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предположил, что выступить на Играх могли бы российские спортсмены, которые являются диссидентами по отношению к политике своих властей.

«Спортсмены и любой гражданин России, которые не поддерживают решение президента [Владимира Путина], не должны представлять страну.

Я думаю, что те, кто не поддерживает [спецоперацию на Украине], уже уехали. А те, кто остаются, поддерживают ее», – цитирует Привалову Reuters.

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49 комментариев

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Гусеконь
наша крайность против европейской крайности.
И ту и другую крайность адекватные люди не поддерживают.
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russ43434
Ответ Manowar66
спорная позиция то есть получается, что немцы, которые не поддерживают отправку танков на украину тоже не должны ехать на олимпиаду
очередная бесполезная новость спорт сру развести срач, подтянуть негативных эмигрантов, завсегдатаев политической повестки
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PolarBear
Ответ Антиполитпроект
Президенту этому грозит несколько пожизненных сроков за развязывание и ведение войны, за Политковскую и Немцова, за конституционный переворот, за пенсионный геноцид, за чудовищных масштабов коррупцию и т.д
Про пенсион согласен и коррупцию. А про Немцова нет. Что в нем было хорошего? Либерда, хотевшие уничтожить страну и превратить её в жалкий сателлит Америки
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Manowar66
спорная позиция
то есть получается, что немцы, которые не поддерживают отправку танков на украину тоже не должны ехать на олимпиаду
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Борец на диване
Ответ Дмитрий
Комментарий удален модератором
Спартак, серияА, интер
Ты когда новый профиль создаёшь, подписки отменяй хотя бы, а то видно, что мультиаккаунтинг
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-1
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Mbest77
Ответ Mbest77
Чиновники такие чиновники… Получается, что спасатели, которые полетели в Сирию и Турцию спасать людей не поддерживают СВО? Они же уехали…
Да и я уезжал на 6 дней в командировку в другую страну… 🤔
Я вам даже больше скажу… Сам Лавров уезжал в другие страны!
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Борец на диване
Ответ DrDro
Комментарий удален модератором
Да, говорит человек, которого каждый день притесняют за объективную позицию
Вам такого и не снилось
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Mbest77
Чиновники такие чиновники…
Получается, что спасатели, которые полетели в Сирию и Турцию спасать людей не поддерживают СВО? Они же уехали…
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Maxximus
Бегала быстро, а вот думать не получается
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DrDro
Ответ Борец на диване
24 января 23 года Свет дали?
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Onion
Хорошо бы спортсменам всего мира договорится не делать вообще никаких политических заявлений хотя бы год. До Олимпиады. Не высказывать поддержку всякому, не надевать спецмаечки. Этого дерьма в сети и без них хватает.
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Дмитрий
Ответ Антиполитпроект
Президенту этому грозит несколько пожизненных сроков за развязывание и ведение войны, за Политковскую и Немцова, за конституционный переворот, за пенсионный геноцид, за чудовищных масштабов коррупцию и т.д
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Korze
Ответ Pushkin Sasha
Наш президент возведен в ранг Бога? Его решения непогрешимы? Или всё-таки можно сказать, что бойня с Украиной-чудовищная ошибка и президенту пора ответить?
ну большинство граждан считает что Россия все правильно делает...а вам там на западе виднее?)
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гилберт
Какой кошмар, Ирина??!! Какое разочарование.
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Korze
Ответ Антиполитпроект
Президенту этому грозит несколько пожизненных сроков за развязывание и ведение войны, за Политковскую и Немцова, за конституционный переворот, за пенсионный геноцид, за чудовищных масштабов коррупцию и т.д
как вам справедливо ответили этих двоих грохнули свои же...и Навального кстати укатали бы по итогу добившись своих целей
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Pushkin Sasha
Ответ Montenegro Serbian
Путины приходят и уходят, а Россия остается ---------------------------- Весьма спорное утверждение. Сколько там без Путина Россия (не СССР) жила? 9 лет. А с Путиным уже 23 года (ну эту псевдорокировку с Димоном на 4 года, мы в расчёт брать не будем). Так как бы горько это не звучало, но это Путинская Россия по сути. И нет, даже если его сместят или он сам уйдёт по естественным причинам, знамя управления страной подхватят люди которые будут являться выходцами из его же системы плоть от плоти. То есть глобально ничего не поменяется, боюсь даже в ближайшие лет 20. А дальше вообще всё как тумане. Вариант с КНДР 2.0, вполне реален.
Даже когда вместо Путина президентом была очевидная марионетка Медведев, и политика и отношение к России сильно изменились.
Когда Путин уйдет насовсем (а он уйдет, не бойтесь, люди не вечны), страна изменится и сильно, так что ваш пессимизм напрасен. Верьте в свою страну)
+1
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Борец на диване
Ответ Vadja
Какие тогда разговоры о дискриминации, русофобии и спорте вне политики могут быть со стороны России? Если все оставшиеся поддерживают войну, то о каких соревнованиях может идти речь? Для вменяемого человека президент никогда не будет больше чем просто наемный менеджер, который должен быть сменен на другого через определенный период времени. Когда эта последовательность разрушается, случаются катастрофические последствия.
А кто его нанимает? Народ?)))
Ахаххаха, его нанимает Олигархат, который не меняется стрлетиями))))) Так что со сменой президента в тех же штатах не меняется ничего
+2
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Korze
Ответ Berbatov09
Скорее президент, нынешний, не должен ее представлять. А не спортсмены.
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Борец на диване
Ответ Pushkin Sasha
Наш президент возведен в ранг Бога? Его решения непогрешимы? Или всё-таки можно сказать, что бойня с Украиной-чудовищная ошибка и президенту пора ответить?
24 января 23 года
Свет дали?
+1
-9
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Sanya Kruus
ахаххах а ещё американцы не были на луне
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Борец на диване
Ответ Sanya Kruus
западных магнатов оставь западным странам. ты наверное в россии живёшь, а не на западе
Я живу в мире, где власть у транснациональных компаний и семей, стоящих во главе
Так что эти люди непосредственно влияют на мою жизнь и жизни миллиардов во всему миру. Спроси у Иранцев, Иракцев, Вьетнамцев, Европейцев и т.д.
+1
-5
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Pushkin Sasha
Наш президент возведен в ранг Бога? Его решения непогрешимы?
Или всё-таки можно сказать, что бойня с Украиной-чудовищная ошибка и президенту пора ответить?
+21
-1
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Montenegro Serbian
Ответ Pushkin Sasha
Путины приходят и уходят, а Россия остается. Это граждане, ставящие президента выше страны, как эта Привалова, не должны представлять Россию. Снять Привалову нафиг и поставить адекватного человека, который будет думать о спорте, а не о политике лишь бы получше угодить своим начальникам
Путины приходят и уходят, а Россия остается
----------------------------
Весьма спорное утверждение.

Сколько там без Путина Россия (не СССР) жила? 9 лет.
А с Путиным уже 23 года (ну эту псевдорокировку с Димоном на 4 года, мы в расчёт брать не будем).

Так как бы горько это не звучало, но это Путинская Россия по сути. И нет, даже если его сместят или он сам уйдёт по естественным причинам, знамя управления страной подхватят люди которые будут являться выходцами из его же системы плоть от плоти. То есть глобально ничего не поменяется, боюсь даже в ближайшие лет 20.
А дальше вообще всё как тумане.
Вариант с КНДР 2.0, вполне реален.
+11
-4
+7
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Plg
В дурдоме день открытых дверей.не поддерживаю и не уехал дальше что
+3
0
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Борец на диване
Ответ Berbatov09
Скорее президент, нынешний, не должен ее представлять. А не спортсмены.
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+1
-15
-14
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