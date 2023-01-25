Мария Ласицкене: «За международными стартами не слежу. Я даже не знала, какой лучший результат сезона в мире»

Теги сборная России жен прыжки в высоту World Athletics (IAAF) Мария Ласицкене (Кучина) ТАСС Легкая атлетика

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что не следит за международными соревнованиями. 

«Я не слежу. Я даже не знала, какой лучший результат сезона в мире, пока не услышала, что сказал диктор на турнире в Челябинске. Я занимаюсь собой, своими результатами. Иду от себя», – сказала Ласицкене. 

«Возвращение на международные старты? Мой многолетний опыт общения с World Athletics говорит, что не нужно сейчас себя настраивать себя на определенную дату.

Просто я настраиваю себя на то, что должна выкладываться и быть готова в любой момент вернуться. Если я определю для себя дату примерного возвращения, то мне от этого легче не будет.

Лучше идти к дальней цели, быть в форме и способной соревноваться с девочками на высшем международном уровне», – цитирует Ласицкене ТАСС. 

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