Мария Ласицкене: «За международными стартами не слежу. Я даже не знала, какой лучший результат сезона в мире»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту заявила, что не следит за международными соревнованиями.

«Я не слежу. Я даже не знала, какой лучший результат сезона в мире, пока не услышала, что сказал диктор на турнире в Челябинске. Я занимаюсь собой, своими результатами. Иду от себя», – сказала Ласицкене.

«Возвращение на международные старты? Мой многолетний опыт общения с говорит, что не нужно сейчас себя настраивать себя на определенную дату.

Просто я настраиваю себя на то, что должна выкладываться и быть готова в любой момент вернуться. Если я определю для себя дату примерного возвращения, то мне от этого легче не будет.

Лучше идти к дальней цели, быть в форме и способной соревноваться с девочками на высшем международном уровне», – цитирует Ласицкене ТАСС.