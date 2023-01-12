Искандер Ядгаров: «Почему я, будучи любителем, бегал как наши профессионалы? Да потому что на тренировки тратил столько же времени»

Российский бегун поделился мнением о развитии профессионального и любительского спорта в стране.

– Это миф, что русские не предрасположены к спринту и марафону?

– Про спринт не говорю, там не разбираюсь. Но в длинных бегах – мы точно можем. Владимир Никитин этому отличный пример. Он в европейском топе по уровню. И потенциал в марафоне у него очень большой. Думаю, начнут они аккуратно. Но он практически сразу сможет штурмовать рекорд России (2:09.07 – Sports.ru).

– Любитель и профессионал – два разных мира?

– Преимущество профессионала лишь в наличии большего количества свободного времени. Но нет гарантий, что им удастся правильно воспользоваться. Любитель может быть конкурентоспособен, если талантлив и ему хватает желания находить время.

Вот почему я, будучи любителем, бегал как наши профессионалы? Да потому что на тренировки я тратил примерно столько же времени.

– Просто ты в свободное время работал, а они отдыхали.

– А могли бы больше времени посвящать тренировочному процессу и получать с этого больше профита, – отметил Ядгаров.

Программист «Яндекса» создал беговое движение в России, выиграл топ-марафон и уехал в Европу. Интервью Искандера Ядгарова