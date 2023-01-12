Искандер Ядгаров: «Почему я, будучи любителем, бегал как наши профессионалы? Да потому что на тренировки тратил столько же времени»

Теги Бег сборная России Искандер Ядгаров Легкая атлетика

Российский бегун Искандер Ядгаров поделился мнением о развитии профессионального и любительского спорта в стране.

Это миф, что русские не предрасположены к спринту и марафону?

– Про спринт не говорю, там не разбираюсь. Но в длинных бегах – мы точно можем. Владимир Никитин этому отличный пример. Он в европейском топе по уровню. И потенциал в марафоне у него очень большой. Думаю, начнут они аккуратно. Но он практически сразу сможет штурмовать рекорд России (2:09.07 – Sports.ru).

Любитель и профессионал – два разных мира?

– Преимущество профессионала лишь в наличии большего количества свободного времени. Но нет гарантий, что им удастся правильно воспользоваться. Любитель может быть конкурентоспособен, если талантлив и ему хватает желания находить время. 

Вот почему я, будучи любителем, бегал как наши профессионалы? Да потому что на тренировки я тратил примерно столько же времени.

Просто ты в свободное время работал, а они отдыхали.

– А могли бы больше времени посвящать тренировочному процессу и получать с этого больше профита, – отметил Ядгаров.

Программист «Яндекса» создал беговое движение в России, выиграл топ-марафон и уехал в Европу. Интервью Искандера Ядгарова

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