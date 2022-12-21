Виктор Лукашенко: «Благодаря сотрудничеству между НОК Беларуси и ОКР удалось не только не разрушить нашу олимпийскую семью, но еще больше ее укрепить»

Глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко обратился к , который был переизбран на пост президента Олимпийского комитета России ( ).

«Вы остаетесь человеком, преданным своему делу, строя настоящее и планируя будущее в интересах спортсменов и деятелей спорта вашей страны, следуя принципам сохранения и продвижения олимпийских ценностей.

Благодаря тесному сотрудничеству между олимпийскими комитетами наших государств, основанному на доверии и взаимопонимании, удалось не только не разрушить нашу олимпийскую семью, но еще больше ее укрепить и сплотить.

Высоко ценю дружеские отношения между нами и убежден, что ваше переизбрание на этот почетный пост является лучшей оценкой проделанной вами работы», – сказал Лукашенко.