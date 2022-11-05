Культуролог Кыласов: «Спорт в России давно не формирует престиж нации. Обнаглевшие нарциссы требуют господдержки и при этом выступают под белыми тряпками»

Доктор культурологии, эксперт ЮНЕСКО по традиционным играм и спорту высказался о законопроекте о непризнании в России спортивного арбитража CAS.

Ранее депутат и сенатор Эдуард Исаков внесли законопроект на рассмотрение Госдумы.

«Спорт в России давно уже не формирует, а разрушает престиж нации, когда эти обнаглевшие нарциссы – профессиональные спортсмены, озабоченные своей карьерой, – требуют господдержки и при этом выступают под белыми тряпками каких-то неправительственных организаций, вызывая брезгливое отвращение русских людей.

А русские люди уже давно все правильно поняли, им больше нет никакого дела до индивидуальных побед так называемых «спортсменов из России». Согласно опросу ВЦИОМ, 97% опрошенных не смогли назвать имени ни одного из российских спортсменов, выступавших на олимпиаде в Токио.

А после олимпиады и подавно никто и знать не знает бегающих, прыгающих, плавающих, стреляющих и прилюдно матерящихся спортсменов и тренеров – они снова стали маргинальной группой, как и сто лет назад, когда спорт в России только начинался.

Поэтому радикальное решение о выходе из «юрисдикции» CAS, еще и очень своевременное: настало время резать пуповину и спасать ребенка (русский спорт) из чрева умирающей матери спорта – англичанки, озабоченной уже не соревнованиями, а насаждением в спорт бизнеса и позитивной дискриминации, основанной на признаках политики принуждения к трансгендеру, расизму и ксенофобии.

Русский спорт еще можно спасти, он по сути такой же феномен русской культурной кодификации, как и другие западные тренды, освоенные нашими соотечественниками – русская опера, русский балет, высокая русская кухня, русский авиапром и многое другое.

Сейчас нам предстоит создать автономный русский спорт – в первую очередь, для самих себя. Петр Ильич Чайковский даже не помышлял о том, что его балет «Щелкунчик» станет символом католического Рождества большинства стран коллективного Запада. Да и сам по себе русский балет стал настолько самодостаточным, что Русские сезоны в Париже до сих пор овеяны славой.

Кто знает, может, и русский спорт, избавившись от предателей и штрейкбрехеров, вожделеющих о смене спортивного гражданства и подневольному сотрудничеству с , даст миру новый смысл соревнований, создав лучшие в мире турниры по художественной гимнастике, синхронному плаванию, биатлону, хоккею и другим видам спорта, правила которых соотносятся с русским этосом, а значит, понятны русскому человеку.

Над Русским законом не может быть другого суда, тем более третейского арбитража региональной общественной организации из швейцарского кантона Во. Поэтому Терюшков и Исаков уже достойны государственной награды «За заслуги перед Отечеством», – написал Кыласов.

Депутат Терюшков требует не признавать решения CAS в России. Наш спорт готовится к финалу «дела Валиевой»?