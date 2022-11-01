Датский легкоатлет Абди Хакин Улад сдал положительный допинг-тест на триметазидин.

Об этом спортсмен сам рассказал в своих соцсетях. По его словам, он использовал препарат для улучшения самочувствия.

«Я принял таблетку, а через несколько часов понял, в какое ужасное положение я сам себя поставил», – заявил он, отметив, что осознает нарушение и не собирается вскрывать пробу Б.

31-летний Абди Хакин Улад – уроженец Сомали. Он специализируется в стайерском беге и является бронзовым призером молодежного чемпионата мира-2013 на дистанции 10 000 м.

Также он занимал 23-е место в марафоне на Олимпиаде-2020 в Токио и 35-е в Рио-2016.

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