Олимпийский комитет России планирует сотрудничать с национальными комитетами Южной Африки, Мали и Перу

Олимпийский комитет России (ОКР) планирует подписать меморандум о сотрудничестве с национальными олимпийскими комитетами Южной Африки, Мали и Перу.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

«С коллегами из НОКов Южной Африки, Мали и Перу мы готовимся подписать меморандумы о сотрудничестве.

В частности, все больше НОКов интересуются нашими возможностями в образовании и подготовке тренерских кадров.

Представители наших НОКов будут обсуждать детали соглашений, но я предлагаю не тратить время на формальности и, как можно скорее, перейти к практической реализации того, о чем мы договорились в рамках рабочих встреч», – написал Поздняков.