Богалий, Чупков, Бирюкова, Поздняков и Матыцин поучаствовали в эстафете огня спортивных игр «Дети Азии»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поучаствовала в эстафете огня спортивных игр «Дети Азии».

Юношеские соревнования пройдут во Владивостоке с 28 июля по 8 августа. Первый этап эстафеты огня прошел на острове Русский.

Эстафету с факелом также пробежали глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, министр спорта РФ Олег Матыцин, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова, четырехкратная чемпионка мира в художественной гимнастике Дарья Дмитриева, двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков и бронзовый призер ОИ в боксе Георгий Балакшин.