Дмитрий Свищев: «На сегодняшний день нет никаких предпосылок к неучастию наших спортсменов в Олимпийских играх»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Свищев Париж-2024 Легкая атлетика

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о перспективах российских спортсменах выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. 

«На сегодняшний день нет никаких предпосылок к неучастию наших спортсменов в Олимпийских играх. У нас временный недопуск и отстранение только на один сезон.

Возможно, на Конгрессе Международного олимпийского комитета (МОК) поставят вопрос об участии наших спортсменов в следующем сезоне.

Мы пропускаем чемпионаты мира, но Конгресс будет принимать решение по дальнейшему участию наших спортсменов.

Никто не поднимал вопрос про неучастие россиян на Олимпиаде. Если приходишь квалификацию, то участвуешь, если нет, то дальше готовишься», – сказал Свищев. 

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