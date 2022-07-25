Билеты на соревнования Олимпийских игр-2024 в Париже будут стоить от 24 до 950 евро

Билеты на соревнования Олимпийских игр 2024 года в Париже будут стоить от 24 до 950 евро, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Продажи билетов начнутся в декабре 2022 года. По оценкам организаторов, будет продано порядка 10 миллионов билетов.

Более миллиона билетов будет реализовано по цене 24 евро. Почти 50% билетов будут стоить 50 или меньше евро, еще треть – 100 евро. Остальные 15% будут предложены по высоким ценам. С февраля 2023 года у зрителей будет возможность приобрести комплексный билет на три различных соревнования. Его стоимость составит 72 евро. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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