Сардана Трофимова: «Решение перейти в сборную Киргизии не связано с событиями на Украине. Повлияла общая ситуация в российской легкой атлетике»

Пятикратная чемпионка России в марафонском беге заявила, что ее переход в сборную Киргизии не связан с событиями на Украине.

«Документы на получение гражданства я подала еще в ноябре, мое решение не связно с событиями на Украине. На него повлияла общая ситуация в российской легкой атлетике, которая не меняется уже много лет.

Сейчас всех и вовсе лишили возможности выступать на международных стартах и, думаю, ситуация разрешится не скоро.

Я уже сейчас имею право выступать на соревнованиях в Киргизии, потому что паспорт у меня на руках. Вопрос международных стартов и возможного карантина будет решать .

Не оставляю надежды выступить на Олимпиаде, как и любой спортсмен, хотела бы там показать достойный результат», – сказала Трофимова.