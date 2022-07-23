Ласицкене о каминг-ауте Касаткиной: «Каждый человек должен стремиться к своему счастью, не смотреть ни на кого и ни на что»

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась мнением об интервью Дарьи Касаткиной, в котором теннисистка сделала каминг-аут.

«Я знаю, о чем шла речь в интервью Касаткиной, но я его не смотрела. Я вообще за спортом не слежу. Просто знаю, о чем было.

Каждый человек должен стремиться к своему счастью, не смотреть ни на кого и ни на что. Делать то, что считает нужным. Если это не противозаконно», – сказала Ласицкене. 

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