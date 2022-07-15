9-кратный олимпийский чемпион Карл Льюис стал главным тренером по легкой атлетике в Хьюстонском университете

Девятикратный олимпийский чемпион Карл Льюис назначен главным тренером по легкой атлетике в Хьюстонском университете.

Льюис выступал за сборную вуза в начале своей спортивной карьеры. С 2013 года он на добровольной основе занимался здесь тренерской работой в качестве ассистента.

Ранее команду Хьюстонского университета возглавлял олимпийский чемпион Барселоны-1992 Лерой Баррелл.

Льюису 61 год. Он побеждал на четырех Олимпиадах (1984, 1988, 1992, 1996) – в частности, на его счету пять золотых медалей в спринтерском беге и четыре в прыжках в длину.