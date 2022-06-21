Глава отдела расследований РУСАДА: «Однажды в Киргизии увидели наших спортсменов, выходящих из аптеки с пакетами. Заходим в аптеку, а там тестостерон, эритропоэтин, гормон роста»

Глава отдела расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Леонид Иванов рассказал о курьезных случаях в своей работе.

«Недавно мы приезжали в Дагестан. Там нас пытались не пустить в зал, а некоторые спортсмены разбегались через запасные, пожарные выходы. Прямо в легкой спортивной одежде зимой. Были те, кто пробирался через место, где тренируются лучники, не боясь летящих стрел», – сказал Иванов.

«Однажды мы приехали в Киргизию и увидели нашу сборную по одному из видов спорта, в полном составе выходящую из аптеки. Видимо, живот у них заболел. У всех сразу (улыбается). Выходят все оттуда с пакетами. У меня нет полномочий отобрать и посмотреть, что внутри. Но понимаем, что ребята серьезно затарились – регидроном или еще чем-то.

Заходим в аптеку, а там на стенде представлены препараты, которые либо находятся в запрещенном списке, либо предполагают использование запрещенного метода – тестостерон, эритропоэтин в ряде вариаций, гормон роста и все, что хочешь.

Я много поездил по Киргизии, и такой выбор часто можно видеть в аптеках в месте сосредоточения спортивных баз. В Чолпон-Ате в каждой аптеке можно, в принципе, найти весь запрещенный список WADA.

Мы просто берем на заметку этих спортсменов и внимательно за ними следим. По возможности, доводим дело до конца», – отметил специалист.