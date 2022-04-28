Привалова рассказала о призовых за победу на этапах легкоатлетической серии «Королева спорта»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) рассказала о призовых за победу на этапах серии легкоатлетических соревнований «Королева спорта».

«Суммы пока запланированы такие – 50 тысяч рублей за первое место, 30 тысяч за второе, 20 тысяч за третье, но это достаточно примерно, поскольку у нас еще могут быть поступления денежных средств.

Хочется, чтобы те люди, которые не имеют сейчас больших доходов, оставались на плаву и имели мотивацию для дальнейших тренировок и выступлений внутри страны.

У нас вчера состоялся президиум, на котором мы приняли решение о том, что 50% денег, которые мы имеем от букмекерских контор, будут направлены на премиальные спортсменам. Пока просчитывают суммы, видов много, соревнований тоже.

Но хочу сказать, что впервые в нашей легкой атлетике мы так поддерживаем спортсменов. А в нынешней непростой ситуации считаем это огромным успехом рабочей команды федерации», – сказала Привалова.