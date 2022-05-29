Александр Меньков: «Олимпиада-2024 имеется в моих планах. Если исходить из тренировок, я еще способен вернуться в мировую элиту»

Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину рассказал, что планирует выступить на Олимпиаде-2024 года в .

«Мне неинтересно смотреть, как выступают сейчас мои зарубежные соперники, потому что их нет рядом. Но охота вернуться и показать, кто есть кто. Форму я держу постоянно, но надеюсь когда-нибудь выехать, и там было бы все по-другому.

Если исходить из тренировок, то я еще способен вернуться в мировую элиту. Но физически будет тяжело, потому что часто возникают проблемы со здоровьем. Но Олимпиада-2024 имеется в моих планах, но как будет развиваться ситуация, никто не знает. Надеемся на лучшее, как всегда», – сказал спортсмен.

Сегодня Меньков одержал победу на командном чемпионате России в Сочи с результатом 7,70 метра.

«Результатом в принципе доволен, все-таки это первый старт для меня. Солнце сегодня сильно жарит, и это на всех отразилось. Следующим стартом для меня будет Мемориал братьев Знаменских в Москве.

Длительное отсутствие международных стартов, конечно, влияет на мои результаты. Мотивация пропадает, меня только мои дети, которые радуют каждый день, стимулируют прыгать. Дочка с сыном на меня смотрят и постоянно заводят, и именно поэтому получается еще держаться на плаву», – добавил легкоатлет.