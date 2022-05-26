Серебряный призер Пекина-2022 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова не выступит на чемпионате России по легкой атлетике в Сочи, который пройдет с 28 по 29 мая.

Об этом сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) .

и не выступят на командном чемпионате России в Сочи. Сидорова никогда так рано сезон не начинает, а Кнороз планирует стартовать с Мемориала Знаменских», – сказала Глущенко.

Мемориал Знаменских пройдет в Москве 7 июня.