Анжелика Сидорова не выступит на чемпионате России по легкой атлетике в Сочи

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Серебряный призер Пекина-2022 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова не выступит на чемпионате России по легкой атлетике в Сочи, который пройдет с 28 по 29 мая.

Об этом сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

«Анжелика Сидорова и Полина Кнороз не выступят на командном чемпионате России в Сочи. Сидорова никогда так рано сезон не начинает, а Кнороз планирует стартовать с Мемориала Знаменских», – сказала Глущенко. 

Мемориал Знаменских пройдет в Москве 7 июня.

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