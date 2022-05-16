Олег Матыцин: «При всех сложностях с санкционным механизмом наша задача – создать максимальные условия для занятий спортом, выстроить самодостаточную систему»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об организации массового спорта в России в летний период.

«При всех сложностях, связанных с санкционным механизмом наша задача – создать максимальные условия для занятий спортом и физической культурой нашим людям и выстроить самодостаточную, независимую систему спорта.

Минспорт уделяет большое внимание работе с детьми, проведению юношеских соревнований, особенно в летний период. Мы видим одним из основных направлений проведение спортивных и физкультурных мероприятий во время каникул.

У нас ежегодно увеличивается их количество, и по состоянию на 1 мая в единый календарный план включено 648 массовых, всероссийских и международных, из них 62,8% – для детей и молодежи», – сказал Матыцин.