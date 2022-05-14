WADA в 2021 году открыло 4 дела на организаторов турниров, которые не соблюдали решение CAS по России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2021 году открыло 4 дела на организаторов турниров, которые не соблюдали решение Cпортивного арбитражного суда ( ) по России.

В соответствии с решением CAS по спору России и WADA страна не может принимать крупные международные старты или претендовать на их проведение до 16 декабря 2022 года.

«Дело России по-прежнему оказывает серьезное влияние на ресурсы WADA. Выполнение решения CAS было сложной задачей, особенно для сторон, проводивших мероприятия в России.

Со всеми международными федерациями и организаторами крупных турниров мы связались, чтобы убедиться, что они соблюдают требования решения CAS, и в большинстве случаев несоответствия были урегулированы.

Тем не менее, WADA пришлось инициировать четыре процедуры ускоренного соблюдения требований в отношении сторон, которые не отреагировали на запросы WADA об исправлении своих действий. Три процедуры были успешно закрыты, а одна открыта в конце года.

Две рабочие группы продолжат работу в течение 2022 года, и ожидается, что благодаря урокам, извлеченным в 2021 году, будет достигнута экономия за счет повышения эффективности», – говорится в отчете .

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