Анна Чичерова: «Моя февральская победа на ЧР — это, конечно, бальзам на душу, но она говорит и о том, что у нас есть определенные проблемы с резервом»

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 в прыжках в высоту прокомментировала участие в зимнем чемпионате России.

— В июне прошлого года вы объявили о завершении карьеры, а в феврале выиграли чемпионат России, оставив позади Ласицкене. В каком статусе находитесь сейчас?

— Официально я действительно объявила прошлым летом о том, что завершаю карьеру, и даже провела в Белой Калитве фестиваль, который задумывался как прощальный. Просто потом возникла идея поехать в январе на юбилейный турнир в Челябинск, куда меня пригласили организаторы, а сразу после него выступить на турнире по прыжкам под музыку.

То есть я думала уже о том, чтобы приехать на эти соревнования не столько в спортивном, сколько в показательном качестве. Но после Челябинска заболела. И решила, что раз уж настраивалась еще на один старт, почему бы мне не выступить на зимнем чемпионате страны? И получилось, что не зря.

— Имеете в виду еще одну победу в послужном списке?

— Скорее результат. 1,94 — это норматив мастера спорта международного класса. Я все эти годы хоть и была в призах на чемпионатах России, прекрасно осознавала, что сил у меня уже не так много. И очень хотелось дотянуться хотя бы до этого уровня, чтобы уйти из спорта, не чувствуя, что конец карьеры совсем уж насмарку пошел.

Моя февральская победа — это, конечно, бальзам на душу, но она говорит и о том, что у нас есть определенные проблемы с резервом. Не должен 40-летний спортсмен выигрывать у тех, кто вдвое моложе и у кого энергии море.

Надо обязательно подтягивать общий уровень, добиваться, чтобы внутри страны была конкуренция, хоть какая-то скамейка, – сказала Чичерова.