Российские легкоатлеты не допущены к участию в «Бриллиантовой лиге»

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Российские и белорусские легкоатлеты не допущены к участию в этапах «Бриллиантовой лиги»

Об этом сообщает пресс-служба организаторов легкоатлетической серии. 

«Рекомендация соответствует решениям многих спортивных руководящих органов и решению, принятому советом World Athletics, и отражает практические и материально-технические проблемы, с которыми могут столкнуться нейтральные спортсмены из России и спортсмены из Беларуси, если они будут приглашены для участия в соревнованиях», — говорится в заявлении пресс-службы. 

Ранее российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой World Athletics. 

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