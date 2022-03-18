Российские легкоатлеты не допущены к участию в «Бриллиантовой лиге»

Российские и белорусские легкоатлеты не допущены к участию в этапах .

Об этом сообщает пресс-служба организаторов легкоатлетической серии.

«Рекомендация соответствует решениям многих спортивных руководящих органов и решению, принятому советом , и отражает практические и материально-технические проблемы, с которыми могут столкнуться нейтральные спортсмены из России и спортсмены из Беларуси, если они будут приглашены для участия в соревнованиях», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой World Athletics.