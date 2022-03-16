Сборные России и Беларуси отстранены от чемпионата Европы по летним видам спорта в Мюнхене

Теги сборная России МОК чемпионат Европы Сборная Беларуси Легкая атлетика

Оргкомитет объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта-2022 принял решение не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. 

Решение принято в соответствии с рекомендациями МОК в связи с ситуацией на Украине. 

Чемпионат Европы по летним видам спорта с 11 по 21 августа в Мюнхене.

В программе турнира – соревнования по легкой атлетике, велоспорту, спортивной гимнастике, настольному теннису, академической гребле, триатлону, пляжному волейболу, спортивному скалолазанию, гребле на байдарках и каноэ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные