World Athletics запретила иностранным легкоатлетам выступать на внутрироссийских турнирах до восстановления ВФЛА

Теги сборная России ВФЛА Сборная Беларуси World Athletics (IAAF) Легкая атлетика

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) заявила, что иностранные спортсмены не могут выступать на внутрироссийских соревнованиях, пока Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ограничена в правах.

«До тех пор, пока ВФЛА ограничена в своих правах, национальные соревнования в России проводятся только с участием спортсменов этой страны.

Поскольку ВФЛА осознает, что приглашение спортсменов из других стран будет нарушением условий отстранения, мы ожидаем, что она будет соблюдать эти условия», – ответил представитель международной федерации на вопрос, могут ли белорусские спортсмены выступать на турнирах в России. 

1 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в чемпионате мира по легкой атлетике-2022 и чемпионате мира в залах в связи с ситуацией на Украине. 

ВФЛА ограничена в правах с 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений. Спортсмены выступали на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные