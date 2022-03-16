World Athletics запретила иностранным легкоатлетам выступать на внутрироссийских турнирах до восстановления ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций ( ) заявила, что иностранные спортсмены не могут выступать на внутрироссийских соревнованиях, пока Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ограничена в правах.

«До тех пор, пока ВФЛА ограничена в своих правах, национальные соревнования в России проводятся только с участием спортсменов этой страны.

Поскольку ВФЛА осознает, что приглашение спортсменов из других стран будет нарушением условий отстранения, мы ожидаем, что она будет соблюдать эти условия», – ответил представитель международной федерации на вопрос, могут ли белорусские спортсмены выступать на турнирах в России.

1 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в чемпионате мира по легкой атлетике-2022 и чемпионате мира в залах в связи с ситуацией на Украине.

ВФЛА ограничена в правах с 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений. Спортсмены выступали на международных соревнованиях в нейтральном статусе.