Тимур Моргунов: «Переболел коронавирусом, и это дало о себе знать, сейчас не хватает мощи. Болезнь протекала очень тяжело»

Серебряный призер чемпионата Европы-2018 в прыжках с шестом Тимур Моргунов рассказал, что за последние полгода дважды переболел коронавирусом, что повлияло на его форму.

В субботу Моргунов выиграл чемпионат России с результатом 5,75 м.

«Это был только третий мой старт в этом сезоне. Почему так мало выступал? Перед началом сезона я проходил реабилитацию ахиллова сухожилия и зимой особых результатов не ждали. Думаем о лете, там будем прыгать высоко.

Я переболел коронавирусом, и эта болезнь дала о себе знать. Похудел и почему-то никак не могу набрать прежний вес. Сейчас я вешу 71 кг, но уверенней чувствую, когда вес равен 75 кг. Сейчас мне не хватает мощи, в конце нет набегания, физически не могу заставить себя бежать.

Очень тяжело болезнь протекала, я в жизни никогда так не болел. Потом я опять заболел в начале февраля перед самой «Русской зимой».

Приехал тогда на разминку и почувствовал слабость. Температура поднялась, после чего было принято решение сняться, чтоб не заразить других, в первую очередь.

А когда я после болезни в первый день пришел делать разминку, то чувствовал сильную слабость. Устал после того, как пробежал обычный разминочный круг», – сказал Моргунов.