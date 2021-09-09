«Необычное предложение, которое бы заинтересовало МОК». Глава ОКР допустил проведение Олимпиады-2036 в нескольких городах России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что летние Олимпийские игры 2036 году могли бы пройти в нескольких городах России.

Ранее сообщалось, что заявки на проведение Игр могут подать Санкт-Петербург, Владивосток и Казань.

«Думаю, что 2036 год – это тот ориентир, на который мы будем смотреть и к которому будем стремиться. Современный подход к Олимпийским играм трансформировался, и в настоящий момент Игры сделаны, чтобы максимально бережно подойти к ресурсам, в том числе и природным.

И МОК смотрит на то, что не нужно строить новое, а максимально использовать то, что есть, поэтому разбег по городам сужается, но географическое положение позволит использовать всю нашу структуру по всей стране. Подобная заявка была бы более интересная, чем отдельно взятый объект в стране.

Понятно, что это приведет к удорожанию, но развитие транспортной инфраструктуры укладывается в эту концепцию. В 2036 году будет черед Азии, и нам нужно не сбрасывать это со счетов, и уникальная возможность нашей страны позволит сделать необычное предложение, которое бы заинтересовало МОК», – сказал Поздняков.

Выступление России в Токио-2020 – точно не триумф (как объявил босс ОКР), но наш спорт жив и прекрасен. Давайте вспоминать о нем чаще