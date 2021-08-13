Поздняков об Олимпиаде-2036: «В России есть возможность проведения соревнований от Калининграда до Владивостока»

Глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков высказался о возможности проведения летних Олимпийских игр-2036 в России.

– Сейчас активно ведутся разговоры о том, что в 2036 году, возможно, Олимпийские игры приедут к нам в страну. Какие-то конкретные шаги в этом направлении уже предпринимались?

– В действительности Международный олимпийский комитет буквально несколько лет назад поменял систему выбора городов-кандидатов. Она, с одной стороны, усложнилась.

Теперь необходимо доказывать не только наличие спортивной и транспортной инфраструктуры в местах проведения, но и показывать эффективность использования данного наследия следующими поколениями наших с вами соотечественников.

Но, с другой стороны, ушла в прошлое такая процедура банального голосования, когда один город получает больше голосов за то, что он более симпатичен целевой группе.

Это наш новый опыт, мы изучаем его очень внимательно с нашими коллегами из регионов. А что я хотел бы отметить – это то, что сейчас в нашем обществе ведется дискуссия на эту тему. С 1980 года летние Игры не проводились в нашей стране, сейчас дискуссия снова началась.

Это говорит о том, что в той или иной форме российское общество созревает для того, чтобы провести такой большой форум. Но и, безусловно, для любой страны проведение таких соревнований – это большая честь и серьезная ответственность.

– А можно уже сейчас говорить о шансах Казани или какого-то другого российского города на право проведения Игр-2036?

– Говорить о шансах можно, если взвесить все составляющие: здесь должна быть экономическая составляющая, здесь четко нужно просчитать количество средств, которое страна должна потратить, регион или город на развитие инфраструктуры.

Здесь очень много вводных: работа долгая и продолжительная. Но все те вложения, которые государство делает в транспортную инфраструктуру, они делают наши города доступными с точки зрения приезда в них наших коллег из-за рубежа.

И я говорю не только о Казани, но и о многих аэропортах. Вы сейчас можете обратить внимание, насколько изменяется транспортная инфраструктура, аэропортовская инфраструктура.

Поэтому сейчас говорить о каком-то конкретном городе я бы воздержался, но с уверенностью могу сказать, что в нашей стране есть возможность проведения соревнований от Калининграда до Владивостока.

Теперь нужно взвесить все, просчитать, и если будет на это воля, будет двигаться и готовить мастер-план подобного рода, – сказал Поздняков.

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