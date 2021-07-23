Член Международного олимпийского комитета ( ), бывший президент Всемирного антидопингового агентства ( ) поделился мнением о законе имени , принятом в США.

«Меня удивил ряд моментов: у США есть много разных законов экстерриториального действия. В основном они касаются экономических преступлений, преступлений третьей степени.

Меня удивило, что Конгресс сделал две вещи: назвал закон в честь плохого парня, который разрушал американские результаты и помогал побеждать американских спортсменов. И этого человека решили увековечить, назвав закон его именем?

А второе, что они, похоже, не видели разрыва между тем, что написано в законе, и тем фактом, что огромный процент американских спортсменов не попадает под действие этого закона. Профессиональные лиги и студенческие ассоциации имеют свои правила. Это не добавляет доверия ни к законодательству, ни к обязательствам США по искоренению допинга», – сказал Паунд в фильме «Допинг. Всемирная энциклопедия».

Сергей Лавров предположил, что США могут «украсть» спортсменов, пойманных на допинге. Разве это возможно и при чем тут Родченков?