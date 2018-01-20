Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

игры в пройдут без присутствия зрителей из-за сложной эпидемиологической обстановки в Японии.

Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета Игр.

«В связи с объявлением чрезвычайного положения в префектурах Токио, Сайтама и Тиба и запросом на введение чрезвычайного положения в префектуре Сидзуока для проведения соревнований в этих областях будут приняты строгие антикоронавирусные меры, включая отсутствие зрителей.

Также оргкомитет Игр просит общественность воздержаться от посещения соревнований на открытом воздухе», – говорится в заявлении пресс-службы.

Соревнования смогут посетить школьники в рамках реализации государственной программы инклюзивности спорта.

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

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