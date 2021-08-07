Станислав Поздняков: «Безусловно, доволен выступлением наших ребят на Играх. Они героически сражались с соперниками, порой приходилось и с судьями»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил выступление российской команды на Олимпийских играх в Токио.

Сборная России заняла 5-е место в медальном зачете. Всего у россиян 71 медаль (20-28-23).

«Мы впервые с 2008 года завоевали более 70 медалей, у нас тут 71 награда.

По общему результату мы превысили результаты Рио и Лондона, поэтому, безусловно, я доволен выступлением наших ребят. Они героически сражались с соперниками, порой с судьями приходилось сражаться.

Но тем не менее, я считаю, что каждый член нашей команды – герой, который выполнил задачу на этих Играх. И команда с честью будет возвращаться домой», – сказал Поздняков.

«Учитывая количество серебряных медалей, у нас хорошие перспективы сделать следующий шаг в Париже. Меня приятно удивили организаторы Игр, все лучше, чем ожидалось.

Цели на Пекин и Париж? Ставим цели побеждать. Надеюсь, что пандемия не будет помехой чемпионатам мира, после них будет понятно, какие у нас перспективы.

Мы тут завязали борьбу с хозяевами, если бы не ряд обстоятельств, могли бы побороться за тройку», – цитирует Позднякова «Р-Спорт».

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