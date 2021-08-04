Олимпиада-2020, 6 августа, расписание всех финалов дня: разыграют 23 комплекта медалей

6 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 23 комплекта медалей в 11 видах спорта.
6 августа
Расписание финалов
Легкая атлетика
Спортивная ходьба, 50 км, мужчины
23.30 (5 августа)
Спортивная ходьба, 20 км, женщины
10.30
Российская участница: Эльвира Хасанова
Метание копья, женщины
14.50
5000 м, мужчины
15.00
400 м, женщины
15.35
1500 м, женщины
15.50
4x100 м, женщины
16.30
4x100 м, мужчины
16.50
Пляжный волейбол
Женщины
4.00 – матч за бронзу, 5.30 – финал
Хоккей на траве
Женщины
4.30 – матч за бронзу, 13.00 – финал
Футбол
Женщины
5.00 – финал
Мужчины
14.00 – матч за бронзу
Настольный теннис
Командный турнир, мужчины
5.00 – матч за бронзу, 13.30 – финал
Бокс
69-75 кг, женщины
8.00
Российская участница: Зенфира Магомедалиева
Будут разыграны только бронзовые медали.
57-63 кг, мужчины
8.32
Будут разыграны только бронзовые медали.
81-91 кг, мужчины
9.05
Российский участник: Муслим Гаджимагомедов
Велотрек
Мэдисон, женщины
11.15
Российские участницы: Гульназ Бадыкова – Мария Новолодская
Спринт, мужчины
12.35
Российский участник: Денис Дмитриев
Спортивная борьба
До 74 кг, вольная борьба
13.11
Российский участник: Заурбек Сидаков
До 125 кг, вольная борьба
13.32
До 53 кг, женская борьба
13.53
Современное пятиборье
Женщины
13.30
Российские участницы: Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина
Карате
Ката, мужчины
13.30
Кумитэ, до 61 кг, женщины
14.05
Кумитэ, до 75 кг, мужчины
14.22
Скалолазание
Многоборье, женщины
15.10
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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