Олимпиада-2020, 6 августа, расписание всех финалов дня: разыграют 23 комплекта медалей

6 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 23 комплекта медалей в 11 видах спорта.

6 августа

Расписание финалов

Легкая атлетика

Спортивная ходьба, 50 км, мужчины

23.30 (5 августа)

Спортивная ходьба, 20 км, женщины

10.30

Российская участница: Эльвира Хасанова

Метание копья, женщины

14.50

5000 м, мужчины

15.00

400 м, женщины

15.35

1500 м, женщины

15.50

4x100 м, женщины

16.30

4x100 м, мужчины

16.50

Пляжный волейбол

Женщины

4.00 – матч за бронзу, 5.30 – финал

Хоккей на траве

Женщины

4.30 – матч за бронзу, 13.00 – финал

Футбол

Женщины

5.00 – финал

Мужчины

14.00 – матч за бронзу

Настольный теннис

Командный турнир, мужчины

5.00 – матч за бронзу, 13.30 – финал

Бокс

69-75 кг, женщины

8.00

Российская участница: Зенфира Магомедалиева

Будут разыграны только бронзовые медали.

57-63 кг, мужчины

8.32

Будут разыграны только бронзовые медали.

81-91 кг, мужчины

9.05

Российский участник: Муслим Гаджимагомедов

Велотрек

Мэдисон, женщины

11.15

Российские участницы: Гульназ Бадыкова – Мария Новолодская

Спринт, мужчины

12.35

Российский участник: Денис Дмитриев

Спортивная борьба

До 74 кг, вольная борьба

13.11

Российский участник: Заурбек Сидаков

До 125 кг, вольная борьба

13.32

До 53 кг, женская борьба

13.53

Современное пятиборье

Женщины

13.30

Российские участницы: Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина

Карате

Ката, мужчины

13.30

Кумитэ, до 61 кг, женщины

14.05

Кумитэ, до 75 кг, мужчины

14.22

Скалолазание

Многоборье, женщины

15.10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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