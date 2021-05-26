Ирина Привалова: «Мария Ласицкене поедет на Олимпиаду-2020. Думаю, на Играх ее форма будет наилучшей»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) сообщила, что трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене выступит на в Токио.

В состав сборной России по легкой атлетике в Токио-2020 войдут 10 человек.

– поедет на Олимпиаду, потому что этот человек – наш флагман и благодаря ей мы выбили эти десять мест. И она будет в Токио, несмотря на то, что она была не в лучшем состоянии, но сейчас входит в форму и, думаю, на Играх эта ее форма будет наилучшей.

– У нее персональная квота?

– Да.

– Когда вы должны подать окончательный список в ?

– К 12 часам понедельника.

– Насколько готовы к недовольству и жестким разговорам в ситуации, когда из двух спортсменов с одинаковым рейтингом вы выберете одного?

– Конечно, и это можно понять. За спортсменами стоят регионы, конечно, будет недовольство. Дискутировать я не буду, потому что это бесполезно – вступать в дискуссии, но негатив, конечно, будет, потому что он должен быть в этой ситуации.

24 июня Ласицкене приступила к тренировкам после травмы задней поверхности бедра, из-за которой пропускает чемпионат России.

В этом сезоне россиянка выступила на двух международных турнирах. Она стала седьмой на соревнованиях в Дессау и четвертой на этапе «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхеде.

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