Прыгун в высоту Иванюк: «Не планирую прививаться до последнего – сомневаюсь в прививках. В рестораны не зайти, но у меня жена хорошо готовит»

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Российский прыгун в высоту Илья Иванюк поделился мнением о вакцинации от коронавируса.

«Нет, я не прививался. Я с антителами… Наверное. Было их не очень много, но было. До конца месяца должно хватить.

Я не прививался и не планирую этого делать до последнего, потому что я сомневаюсь в прививках и не буду их пропагандировать, извините.

Да, в рестораны московские зайти не получится, но это не страшно – у меня жена хорошо готовит. Откроем свой ресторан для нас двоих и для родственников», – сказал Иванюк.

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