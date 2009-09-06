«Бриллиантовая лига». Финал. Ласицкене одержала победу, Сидорова – 2-я, Шубенков – 3-й, Соколова – 6-я

Сегодня в Брюсселе проходит вторая часть финала легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
Россиянка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Анжелика Сидорова стала второй в прыжках с шестом, Сергей Шубенков – 3-й в беге на 110 метров с барьерами.
«Бриллиантовая лига»
Финал
Брюссель, Бельгия
Женщины
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) – 1,99
2. Юлия Левченко (Украина) – 1,97
3. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 1,95
Прыжки с шестом
1. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,83
2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,83
3. Алиша Ньюмэн (Канада) – 4,77
Прыжки в длину
1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,03
2. Бритни Рис (США) – 6,85
3. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) – 6,73...
6. Елена Соколова (Россия) – 6,54
100 м
1. Дина Эшер-Смит (США) – 10,88
2. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,95
3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,09
100 м с/б
1. Даниэлль Уильямс (Ямайка) – 12,46
2. Кендра Харрисон (США) – 12,73
3. Ниа Али (США) – 12,74
800 м
1. Эджи Уилсон (США) – 2.00,24
2. Рэйвин Роджерс (США) – 2.00,67
3. Винни Наниондо (Уганда) – 2.00,69
5000 м
1. Сифан Хассан (Голландия) – 14.26,26
2. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 14.29,54
3. Констанц Клостерхалфен (Германия) – 14.29,89
Диск
1. Яиме Перес (Куба) – 68,27
2. Сандра Перкович (Хорватия) – 66,00
3. Кристин Пуденц (Германия) – 63,73
Мужчины
110 м с/б
1. Орландо Ортега (Испания) – 13,22
2. Рональд Леви (Ямайка) – 13,31
3. Сергей Шубенков (Россия) – 13,33
200 м
1. Ноа Лайлс (США) – 19,74
2. Рамиль Гулиев (Турция) – 19,86
3. Андре де Грасс (Канада) – 19,87
400 м
1. Майкл Норман (США) – 44,26
2. Фред Керли (США) – 44,46
3. Аким Блумфилд (Ямайка) – 44,67
1500 м
1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.30,22
2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.31,62
3. Филип Ингебригтсен (Норвегия) – 3.33,33
3000 м с препятствиями
1. Гетнет Уэйл (Эфиопия) – 8.06,92
2. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8.07,08
3. Ламеша Гирма (Эфиопия) – 8.07,66
Диск
1. Даниэль Штоль (Швеция) – 68,68
2. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 66,03
3. Федрик Дакрес (Ямайка) – 65,27
Тройной прыжок
1. Кристиан Тэйлор (США) – 17,85
2. Уилл Клэй (США) – 17,22
3. Омар Крэддок (США) – 17,17
5 сенября
Мужчины
Ядро
1. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,30
2. Дарлан Романи (Бразилия) – 22,15
3. Райан Краузер (США) – 22,08
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.