Прокуратура Швеции выяснила, что российские военные взломали базу данных о шведских спортсменах в 2017 и 2018 годах.

По мнению прокуратуры, ГРУ (Главное разведывательное управление) России получило конфиденциальные данные о шведских атлетах, включая информацию об их заболеваниях.

Взлом был обнаружен в результате расследования, проведенного Службой безопасности Швеции в сотрудничестве со службами безопасности других стран. Но расследование было прекращено, поскольку «отсутствуют необходимые предварительные условия для возбуждения судебного дела за границей или экстрадиции в Швецию».

«Это серьезное преступление против человечности и ценностей человека, когда личная информация, которая может быть конфиденциальной, была распространена без малейшего размышления о том, как она может повлиять на людей», – сказал председатель Шведской спортивной конфедерации Бьорн Эрикссон.

Прокурор Матс Юнгквист считает, что кража данных о шведских спортсменах произошла в то же время, когда российские военные взламывали базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), ФИФА и Американского антидопингового агентства (USADA).

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