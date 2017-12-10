Григорий Родченков: «Россия должна быть полностью отстранена от Токио-2020. Никаких исключений»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) полностью отстранить Россию от летней Олимпиады-2020 в .

«Россия должна быть полностью отстранена от Токио-2020. Никаких исключений и допуска отдельных спортсменов.

Те же люди, которые подменяли допинг-пробы в Сочи-2014, занимались подделкой базы данных Московской лаборатории. Это было последовательная фальсификация, они занимались ей день за днем. Это мошенничество невероятных масштабов. Эта страна вообще ничему не научилась.

То, что случилось в России – это вершина допинга. Ни одна страна такого бы не смогла достичь по уровню мошенничества, потому что у моей лаборатории везде был зеленый свет. Олимпийские игры в были проектом , наши ресурсы были безграничны.

В российской легкой атлетики тоже было невероятное мошенничество с делом Лысенко. Сейчас World Athletics хочет навсегда отстранить русских. И это абсолютно правильно. В российской легкой атлетике так – если ты не напрямую принимаешь допинг, то как минимум в этом замешан», – рассказал Родченков.

Родченкова не остановить: говорит, СССР бойкотировал Игры-1984, потому что корабль с допинговой лабораторией не пропустили в США

Родченков ожил к отстранению России. После побега в США нам его так и не показали (маска и грим не в счет)