Усэйн Болт впервые стал отцом. У него родилась дочь

Теги бег Усэйн Болт сборная Ямайки Легкая атлетика

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт и его девушка Каси Беннетт впервые стали родителями. У них родилась дочь.

Об этом сообщил в твиттере премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.

«Поздравляем нашего легендарного спринтера Усэйна Болта и Каси Беннетт с появлением на свет девочки!» – написал Холнесс.

33-летний Болт, на счету которого мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров, завершил карьеру в 2017 году.

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