Усэйн Болт впервые стал отцом. У него родилась дочь

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт и его девушка Каси Беннетт впервые стали родителями. У них родилась дочь.

Об этом сообщил в твиттере премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.

«Поздравляем нашего легендарного спринтера Усэйна Болта и Каси Беннетт с появлением на свет девочки!» – написал Холнесс.

33-летний Болт, на счету которого мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров, завершил карьеру в 2017 году.

Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd