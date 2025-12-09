Гальперин хотел бы пригласить китайского тренера в сборную России: «Работа в этом направлении не прекращается. Нужен человек с другим менталитетом и нейтральный, у которого нет любимчиков»

Гальперин заявил, что хотел бы пригласить китайского тренера в сборную России.

Заместитель председателя Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) Глеб Гальперин высказался о возможном приглашении китайского специалиста в тренерский штаб сборной по прыжкам в воду.

– Как вы будете выстраивать календарь следующего сезона?

– У нас есть большие планы по изменению календаря, его переформатированию. Во всем мире, в том числе в Китае, в ноябре проходят основные отборочные соревнования. По их итогам формируется состав сборной на следующий год. У нас такого нет. Есть Кубок России в январе, который в принципе в этом сезоне особо ни на что влиять не будет. Мы уже занимаемся ранжированием соревнований, смещением календаря.

– Мы годами задаем этот вопрос, понимаю, но все же – не было мысли пригласить китайского специалиста в тренерский штаб?

– Я очень много говорил об этом в своих интервью еще с 2014 года. Никогда не скрывал этого желания. Считаю, что в работе с командой нужен человек с другим менталитетом и совершенно нейтральный, у которого нет любимчиков, который просто начнет вкалывать. Конечно, такие идеи были, но это все не так просто. Могу только сказать, что работа в этом направлении не прекращается, – ответил Гальперин.