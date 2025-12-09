«Сомов не сможет продолжить профессиональную деятельность». Федерация водных видов спорта России об участии пловца в «Олимпиаде на стероидах»

Пловец Сомов не сможет продолжать карьеру из-за «Олимпиады на стероидах».

Российский пловец Евгений Сомов не сможет продолжать профессиональную деятельность, сообщает Федерация водных видов спорта России (ФВВСР).

Ранее Сомов вошел в список участников Enhanced Games («Расширенных игр»), которые пройдут в мае 2026 года в Лас-Вегасе. Эти соревнования также неофициально называют «Олимпиадой на стероидах» из-за отсутствия допинг-контроля.

«ФВВСР не поддерживает каких-либо контактов с Евгением Сомовым, спортсмен уже более 3 лет не принимает участия в соревнованиях на территории России.

ФВВСР неизменно и последовательно отстаивает принципы честной борьбы и чистого спорта. Наша деятельность направлена на соблюдение всех норм и правил, установленных международными спортивными организациями.

Согласно документу World Aquatics, Евгений не сможет продолжить профессиональную деятельность и заниматься плаванием. Это решение подтверждает приверженность мирового спортивного сообщества единым стандартам, которые также строго соблюдаются ФВВСР», – говорится в заявлении федерации.

Сомову 26 лет, он был единственным российским пловцом, который поехал на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

