«Это игра в рулетку с дьяволом и путь в никуда. Сомов ставит крест на карьере». Васильев об участии пловца в «Олимпиаде на стероидах»

Дмитрий Васильев: пловец Сомов ставит крест на карьере спортсмена.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российский пловец Евгений Сомов «ставит крест» на профессиональной карьере.

Ранее Сомов вошел в список участников Enhanced Games («Расширенных игр»), которые пройдут в мае 2026 года в Лас-Вегасе. Эти соревнования также неофициально называют «Олимпиадой на стероидах» из-за отсутствия допинг-контроля.

«Сомов полностью ставит крест на карьере профессионального спортсмена. Таким спортсменам будет закрыта возможность выступать на соревнованиях олимпийского формата. Эти люди должны сами сделать выбор: деньги и потеря здоровья или честный, чистый спорт.

Это игра в рулетку с дьяволом и путь в никуда. На соревнованиях, где разрешен допинг, гимн и флаг страны должны быть запрещены. Таким спортсменам запрещено представлять государство в подобных играх», – заявил Васильев.

