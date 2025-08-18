Тренер пловцов Шишин: «К Олимпиаде-2028 такие сверхдержавы, как США и Австралия, мы не обгоним – это невозможно. Но приблизиться реально»

Андрей Шишин заявил, что Россия может приблизиться к результатам США в плавании.

На чемпионате мира в Сингапуре российские пловцы завоевали восемь медалей – 3 золота, 4 серебра и бронзу.

– Слушал лекцию, где вы говорили, что догнать американцев при идеальных раскладах мы сможем только в 2040 году.

– Догнать американцев – понятный для всех стимул. Вот только статистика показывает, что в плавании мы рядом с ними не были. Лучший результат нашей страны – ЧМ-1994 с 4 золотыми: Александр Попов на 50 и 100 кроль, Денис Панкратов на 200 дельфин и Володя Сельков – 200 спина.

У нас была удачная Олимпиада в Токио. 2 золота впервые за 25 лет и 5 медалей суммарно, космически выступили в эстафете. У США в Японии было рядовое для них выступление, но это – 29-30 медалей. Считаем – в 6 раз! Обычно разница вообще 10-кратная. Поэтому оголтело говорить «а давайте их следующий раз обыгрываем» – достаточно фантастическая история.

Обыгрывать их надо. Только не лозунгами, а постепенным движением. У меня есть большая разработка. Чтобы попасть в топ-лигу мирового плавания, нам нужно каждый год вводить туда по два человека. Тогда к 2040-му, о чем вы говорили, мы значительно сократим 10-кратное отставание в медальном зачете.

– Где мы в мировой плавательной системе координат прямо сейчас?

– На 5-6-й позициях. К Лос-Анджелесу такие сверхдержавы, как США и Австралия, не обгоним – это невозможно. Но вот приблизиться – реально, – сказал главный тренер сборной России по плаванию Шишин в интервью Спортсу’’.

