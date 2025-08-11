  • Спортс
  • Рылов о том, отдаст ли дочь в плавание: «Не хочу, чтобы мой ребенок испытывал то же, что и я. Я помню, какие это трагедии»
Рылов о том, отдаст ли дочь в плавание: «Не хочу, чтобы мой ребенок испытывал то же, что и я. Я помню, какие это трагедии»

Рылов рассказал, что не хотел бы отдавать дочь в профессиональное плавание.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов ответил на вопросы болельщиков на фан-встрече в рамках Дня физкультурника в Москве.

– Сколько времени пловцы могут провести в бассейне?

– У меня максимум доходило до 6 часов в день.

– Вы любите плавать вне соревнований и тренировок? На отдыхе?

– На море заходил в воду всего два раза. Было комфортнее в бассейне. И то – больше около него. Когда было водное поло, заходил в воду и не говорил о своих навыках. В основном просто обплывал всех.

– Как шла ваша карьера?

— До 10 лет у меня хорошо шел результат. Все получалось. Потом переехал и результат встал. В течение трех лет я не мог выполнить первый взрослый разряд. С приходом тренера получилось это сделать за месяц. Иногда на тренировках было больно, не все получалось. Бывало, что и хотелось бросить.

– Вы понимали в 10 лет, что хотите стать профессиональным пловцом?

– Да нет, конечно. Я просто хотел плавать быстрее всех.

– Были ли какие‑то другие виды спорта в вашей жизни?

– У меня отец футболист, играл в футбольном клубе «Носта» в Троицке. Я занимался футболом тоже, потом пришлось выбирать.

– Куда бы вы отдали своего ребенка, в какой спорт?

– Ребенок уже ходит на грудничковое плавание, но пусть она выбирает сама.

– Вы бы хотели, чтобы она пошла в профессиональное плавание?

— Нет, не хочу, чтобы мой ребенок испытывал то же, что и я. Я помню, какие это трагедии. Плюс у меня за спиной не было отца, который пловец, а на нее уже будет это давить, будут сравнивать со мной, что‑то говорить, – сказал Рылов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoЕвгений Рылов
плавание
logoсборная России
