Колесников дал совет юным спортсменам: «Тратить поменьше денег в компьютерных играх. У меня «уплочено» достаточно»

Климент Колесников посоветовал юным спортсменам тратить меньше денег на игры.

Колесникову 25 лет, он двукратный чемпион мира и двукратный олимпийский призер в плавании.

– Какой у тебя финансовый совет молодым спортсменам?

– Поменьше в играх денег тратить.

– В компьютерных?

– Да.

– Ты играешь?

– Да.

– В какие игры?

– Сейчас вот в Counter-Strike с ребятами. А так, до этого и в Dota играл, и в мобильные игры очень много по детству.

– Сколько циферок?

– «Уплочено» туда? Достаточно.

– Рейтинг.

– Без рейтинга. С ребятами когда есть время – тогда играем. У нас на озере Круглом сделали комнату игровую, мы с ребятами там сидим теперь, зависаем, – сказал Колесников. 

Кто лучший пловец в истории России? Колесников уже 3-й в рейтинге Спортса

