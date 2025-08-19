Колесников дал совет юным спортсменам: «Тратить поменьше денег в компьютерных играх. У меня «уплочено» достаточно»
Климент Колесников посоветовал юным спортсменам тратить меньше денег на игры.
Колесникову 25 лет, он двукратный чемпион мира и двукратный олимпийский призер в плавании.
– Какой у тебя финансовый совет молодым спортсменам?
– Поменьше в играх денег тратить.
– В компьютерных?
– Да.
– Ты играешь?
– Да.
– В какие игры?
– Сейчас вот в Counter-Strike с ребятами. А так, до этого и в Dota играл, и в мобильные игры очень много по детству.
– Сколько циферок?
– «Уплочено» туда? Достаточно.
– Рейтинг.
– Без рейтинга. С ребятами когда есть время – тогда играем. У нас на озере Круглом сделали комнату игровую, мы с ребятами там сидим теперь, зависаем, – сказал Колесников.
