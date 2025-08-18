  • Спортс
  Шишин о тренировках Ледеки и Маршана: «Их организм способен выдерживать сумасшедшую нагрузку. Если нагрузить так Колесникова – он закончит со спортом»
Шишин о тренировках Ледеки и Маршана: «Их организм способен выдерживать сумасшедшую нагрузку. Если нагрузить так Колесникова – он закончит со спортом»

Шишин заявил, что российские пловцы не выдержат нагрузок, как у Ледеки и Маршана.

– Вы 8 дней не вылезали с арены в Сингапуре. На какие тенденции нам стоит обратить внимание?

– Что мир уплыл – это понятно. И я не про лидеров, они-то были на виду. Плотно вырвалась именно середка. В олимпийский год Бородин выигрывал Европу на 400 комплексом с 4.10 – и рядом никого не было. А сейчас с этим временем финал закрывается.

Результаты настолько взбодрились, что те тонкие вещи, которые мы делали с Женей Рыловым и обыгрывали на них мир, теперь просто азбука. И если их не делаешь – сразу крах. Нам надо выучить этой азбуке всех за 3 года, а потом перестраиваться гораздо выше. Подходить к процессу еще деликатнее.

– У вас есть хотя бы примерное понимание, как тренируются Кэти Ледеки, Саммер Макинтош и Леон Маршан?

– Конечно. Там очень много строится на том, что их организм способен выдерживать сумасшедшую нагрузку. Если мы предложим похожие работы нашим ребятам, большая часть повалится. Вот попробуем так нагрузить Клима – он просто закончит со спортом. 

Мы в курсе работ друзей-конкурентов, но знаем и индивидуальные особенности наших ребят. Тут важно не слепо копировать, а нащупать микс. 

– Почему никто больше в мире, кроме этой тройки, не вывозит такие нагрузки?

– За весь мир говорить не надо. Вот есть Грегорио Пальтриньери, у него в Сингапуре несколько медалей в открытой воде. Когда по клубным историям мы пересекались, я смотрел его работы – и они были заметно выше, чем могут выполнить мои ребята.

Это при том, что я – один из самых объемных специалистов в России. Может быть, даже самый. Но я понимал, что моим детям такое делать нельзя.

В том числе и в этом их талант: они функционально могут держать такой загруз. А если сюда накладывается мотор и есть генетическая расположенность к плаванию, получается космос. 

– 6 личных побед Макинтош в Лос-Анджелесе – такое возможно?

– Почему нет?

– Даже у Фелпса на пике было 5.

– А в Сингапуре 12-летние плыли быстрее рекордов России. Нет ничего невозможного, – сказал главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин в интервью Спортсу’’. 

«Мы проигрываем американцам в 6-10 раз. Но есть план». Большой разговор с боссом наших пловцов

