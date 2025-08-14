«Трещины в системе были всегда, но в последние годы они расширяются». Майкл Фелпс раскритиковал Американскую федерацию плавания

Майкл Фелпс выступил в соцсетях с критикой Американской федерации плавания.

«Я слишком часто видел, как мои товарищи по команде борются за право заниматься любимым спортом, не имея необходимой поддержки. Мне надоело делать вид, что система работает, лишь потому, что она приносит медали», – написал 23-кратный олимпийский чемпион.

Фелпс отметил, что при нынешнем состоянии американского плавания он не хотел бы, чтобы его четверо сыновей занимались этим спортом. Он также заявил, что в годы выступлений руководство часто игнорировало его мнение, и ему советовали «быть благодарным за возможность соревноваться».

«Прежде всего я должен подчеркнуть, что испытываю глубочайшее уважение к американским пловцам, выступавшим на чемпионате мира. Моя критика никоим образом не направлена на них – я знаю, как усердно они работают и как гордятся тем, что представляют сборную США.

Я критикую систему, руководство и то, как оно проваливается. Трещины в системе были всегда, но последние девять лет я вижу, как они расширяются», – добавил Фелпс.

Многократный рекордсмен мира предложил свою помощь в решении проблем и выдвинул несколько идей, включая усиленную поддержку молодых пловцов и приоритет интересов спортсменов над тренерами.

На чемпионате мира-2025 в Сингапуре американские пловцы завоевали 29 медалей (из них 9 золотых), но при этом в мужском плавании взяли только одно золото.

Лохте опубликовал фото с надгробием и надписью: «В память об американском плавании. Можете называть это похоронами»